Video bóng đá Panama 0-1 Croatia (nguồn: VTV)

Ghi bàn: A. Budimir (54')

Đội hình ra sân:

Panama: Orlando Mosquera (22), Jiovany Ramos (C. Waterman 77'), José Córdoba (3), Andres Andrade (16), Amir Murillo (23), Carlos Harvey (14), Édgar Bárcenas (T. Rodriguez 90'), César Blackman (É. Davis 90'), Cristian Martínez (6), José Fajardo (A. Londono 83'), José Luis Rodríguez (7)

Croatia: Dominik Livaković (1), Josip Stanišić (2), Josip Šutalo (6), Marin Pongračić (3), Joško Gvardiol (A. Kramarić 45'), Luka Modrić (M. Pašalić) 81', Mateo Kovačić (P. Sučić 72'), Marco Pašalić (L. Sučić 72'), Martin Baturina (16), Ivan Perišić (), Petar Musa (A. Budimir 45')