Video bàn thắng Bosnia & Herzegovina: 3-1 Qatar (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Bosnia & Herzegovina: Kerim Alajbegovic (29'), Al-Brake (34' phản lưới), Mahmic (81')

Qatar: Al Haydos (42')

Đội hình xuất phát 

Bosnia & Herzegovina: Vasilj; Dedić, Katić, Hadzikadunic, Kolašinac; Memić, Tahirović, Sunjic, Alajbegovic; Demirović, Dzeko.

Qatar: Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Mendes; Abdulsallam, Hatem,Laye; Edmilson Junior, Abdurisag, Akram Afif.