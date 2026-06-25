Thụy Sĩ đánh bại Canada 2-1 ở lượt trận cuối bảng B World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng 1/16 với ngôi đầu bảng đầy kịch tính.
Video bàn thắng Bosnia & Herzegovina: 3-1 Qatar (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Bosnia & Herzegovina: Kerim Alajbegovic (29'), Al-Brake (34' phản lưới), Mahmic (81')
Qatar: Al Haydos (42')
Đội hình xuất phát
Bosnia & Herzegovina: Vasilj; Dedić, Katić, Hadzikadunic, Kolašinac; Memić, Tahirović, Sunjic, Alajbegovic; Demirović, Dzeko.
Qatar: Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Mendes; Abdulsallam, Hatem,Laye; Edmilson Junior, Abdurisag, Akram Afif.
Bosnia & Herzegovina đánh bại Qatar ở lượt trận cuối và có được vị trí thứ 3 bảng B, qua đó có được vị trí thứ 3 và phải chờ đợi tấm vé vòng 1/16 World Cup 2026.
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