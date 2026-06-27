Úc và Paraguay thi đấu chắc chắn nên không bên nào ghi được bàn thắng, trong cuộc đấu lượt cuối vòng bảng World Cup 2026.
Xem video highlights Cape Verde 0-0 Saudi Arabia (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Cape Verde: Vozinha, Borges, Lopes, K.Pina, Paulo, W.Pina, Semedo, Duarte, Monteiro, Livramento, Mendes.
Saudi Arabia: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Boushal, Mandash, Al-Brikan, N.Al-Dawsari, Kanno, Al-Khaibari, S.Al-Dawsari.
Chia điểm 0-0 trong trận cầu tẻ nhạt, Úc khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng D. Trong khi Paraguay xếp thứ ba và nhiều khả năng cũng giành vé vớt vào vòng knock-out.
World Cup 2026 bước vào giai đoạn căng thẳng khi nhiều ông lớn đã giành vé, trong khi các bảng còn lại vẫn mở ra cuộc đua nghẹt thở cho lượt trận cuối sắp tới này.
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