Xem video highlights Cape Verde 0-0 Saudi Arabia (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Cape Verde: Vozinha, Borges, Lopes, K.Pina, Paulo, W.Pina, Semedo, Duarte, Monteiro, Livramento, Mendes.

Saudi Arabia: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Boushal, Mandash, Al-Brikan, N.Al-Dawsari, Kanno, Al-Khaibari, S.Al-Dawsari.