Video bàn thắng CH Séc 1-1 Nam Phi (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

CH Séc: Sadilek (6')

Nam Phi: Teboho Mokoena (83' pen)

Đội hình thi đấu

CH Séc: Kovar; Hranac, Holes, Krejci; Coufal, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka; Hlozek, Schick

Nam Phi: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Mokoena, Adams, Appollis, Maseko, Rayners