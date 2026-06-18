Video bàn thắng Anh 4-2 Croati (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Anh: Harry Kane (12' pen, 42'), Bellingham (47'), Rashford (85')

Croatia: Baturina (36'), Musa (45'+5)

Đội hình ra sân

Anh: Pickford; James, Stones (M. Guéhi 87'), Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice (M. Rogers 72'); Madueke (B. Saka 72'), Bellingham (D. Spence 80'), Gordon (M. Rashford 72'); Kane

Croatia: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Modric (Kovasic 58'), Perisic, Pasalic (A. Kramarić 79'), Baturina (N. Vlašić 78'), Sucic, Vuskovic (M. Pašalić 66'), Musa (I. Matanović 66')