Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Video bàn thắng Anh 4-2 Croati (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Anh: Harry Kane (12' pen, 42'), Bellingham (47'), Rashford (85')
Croatia: Baturina (36'), Musa (45'+5)
Đội hình ra sân
Anh: Pickford; James, Stones (M. Guéhi 87'), Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice (M. Rogers 72'); Madueke (B. Saka 72'), Bellingham (D. Spence 80'), Gordon (M. Rashford 72'); Kane
Croatia: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Modric (Kovasic 58'), Perisic, Pasalic (A. Kramarić 79'), Baturina (N. Vlašić 78'), Sucic, Vuskovic (M. Pašalić 66'), Musa (I. Matanović 66')
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