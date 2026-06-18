Lionel Messi thể hiện sư phi thường với hat-trick giúp Argentina thắng Algeria 3-0, còn bản thân anh chinh phục một loạt kỷ lục.
Xem video bàn thắng Colombia 3-1 Uzbekistan (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Colombia: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Puerta, Arias, James Rodriguez, Diaz, Suarez.
Uzbekistan: Yusupov, Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev, Fayzullaev, Urunov, Shomurodov.
Bàn thắng: Munoz 41', Luis Diaz 66', Campaz 90'+9 - Fayzullayev 60'
Cả Mbappe và Haaland đều lập cú đúp ra quân World Cup 2026, nhưng bị ‘che mờ’ hết bởi Messi thiên tài ‘phá đảo’ nhiều kỷ lục khó tin.
Kết quả World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật kết quả bóng đá chi tiết VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, đầy đủ và chính xác.
Lionel Messi tiếp tục viết nên lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ra sân ở 6 kỳ World Cup, đồng thời cán mốc 200 trận cho tuyển Argentina trong ngày gặp Algeria.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/6/2026 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.