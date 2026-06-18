Xem video bàn thắng Colombia 3-1 Uzbekistan (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Colombia: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Puerta, Arias, James Rodriguez, Diaz, Suarez.

Uzbekistan: Yusupov, Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev, Fayzullaev, Urunov, Shomurodov.

Bàn thắng: Munoz 41', Luis Diaz 66', Campaz 90'+9 - Fayzullayev 60'