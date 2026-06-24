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Video bóng đá Anh 0-0 Ghana (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Anh: Pickford, James, Konsa, Guehi, Spence, Anderson, Rice, Bellingham, Madueke, Gordon, Kane.
Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey; Sibo, Semenyo; Ayew, Inaki.
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