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Xem video bàn thắng Iran 2-2 New Zealand (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Iran: Beiranvand, Mohammadi, Khalilzadeh, Nemati, Rezaeian, Mohebbi, Ghoddos, Ezatolahi, Yousefi, Taremi, Moghanlou.
New Zealand: Crocombe, Payne, Boxall, Surman, Cacace, Stamenic, Bell, McCowatt, Singh, Just, Wood.
Bàn thắng: Rezaeian 32', Mohebbi 64' - Just 7', 55'
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