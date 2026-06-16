Xem video bàn thắng Iran 2-2 New Zealand (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Iran: Beiranvand, Mohammadi, Khalilzadeh, Nemati, Rezaeian, Mohebbi, Ghoddos, Ezatolahi, Yousefi, Taremi, Moghanlou.

New Zealand: Crocombe, Payne, Boxall, Surman, Cacace, Stamenic, Bell, McCowatt, Singh, Just, Wood.

Bàn thắng: Rezaeian 32', Mohebbi 64' - Just 7', 55'