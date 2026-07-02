Video bóng đá Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Mỹ: Folarin Balogun (45'), Malik Tillman (82')
Thẻ đỏ: Folarin Balogun (Mỹ, 64')
Đội hình ra sân
Mỹ (4-2-3-1): Matt Freese (24), Alex Freeman (16), Chris Richards (3), Tim Ream (13), Antonee Robinson (5), Malik Tillman (17), Tyler Adams (4), Sergiño Dest (S. Berhalter 87'), Weston McKennie (G. Reyna 90'+5), Christian Pulisic (R. Pepi 88'), Folarin Balogun (20)
Bosnia (3-4-1-2): Nikola Vasilj (1), Nikola Katić (A. Memic 75'), Stjepan Radeljić (21), Tarik Muharemović (4), Amar Dedić (7), Armin Gigović (E. Bajraktarevic 51), Ivan Sunjic (B. Tahirović 51'), Sead Kolašinac (H. Tabaković 75'), Kerim Alajbegovic (19), Edin Džeko (E. Mahmic 51'), Ermedin Demirović (10)
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