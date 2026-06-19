Video bàn thắng Thuỵ Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Thuỵ Sĩ: Manzambi (74', 90'), R. Vargas (84'), Xhaka (90'+7 pen)

Bosnia: Mahmic (90'+4)

Thẻ đỏ: Tarik Muharemović (Bosnia, 80')

Đội hình xuất phát

Thụy Sĩ: Kobel, Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye, Embolo, Rieder

Bosnia: Vasilj, Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Sunjic, Tahirović, Alaijbegovic, Memić, Demirović, Dzeko