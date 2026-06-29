Video Nam Phi 0-1 Canada (nguồn: VTV)

Canada viết nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup, nhờ pha lập công quý như vàng của Stephen Eustaquio ở phút bù giờ.

Trước một Nam Phi thi đấu kỷ luật và đầy quyết tâm, đại diện đồng chủ nhà kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian (dù không cầm bóng nhiều), tạo ra nhiều cơ hội nhưng liên tục bị thủ môn Ronwen Williams cùng hàng phòng ngự đối phương hóa giải.

Sự xuất hiện của Alphonso Davies trong hiệp hai giúp Canada tăng thêm sức ép, trước khi Eustaquio kết thúc trận đấu bằng cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.

Nam Phi đã chiến đấu kiên cường trong lần đầu góp mặt ở vòng knock-out World Cup, nhưng không thể đứng vững trước sức ép kéo dài đến những giây cuối cùng.

Chiến thắng 1-0 đưa Canada vào vòng 1/8 World Cup 2026, và tiếp thêm niềm tin rằng đội bóng của HLV Jesse Marsch đủ khả năng tạo nên bất ngờ trước Hà Lan hoặc Maroc tại Houston ngày 4/7 (giờ địa phương).

Bàn thắng: Eustaquio 90'+2.

Đội hình xuất phát:

Nam Phi (4-2-3-1): Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Yaya Sithole; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Evidence Makgopa.

Canada (4-4-2): Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustaquio, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.