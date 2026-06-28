Video bàn thắng Anh 2-0 Panama (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Anh: Bellingham (62'), Harry Kane (67')
Đội hình ra sân
Panama (4-2-3-1): Orlando Mosquera (22), Fidel Escobar (4), José Córdoba (3), Andres Andrade (16), Amir Murillo (23), Jorge Gutierrez (26), Cristian Martínez (6), Édgar Bárcenas (I. Diaz 71'), Carlos Harvey (14), José Luis Rodríguez (A. Londono 71'), Tomas Rodriguez (J. Fajardo 45')
Anh (4-3-3): Jordan Pickford (1), Jarell Quansah (D. Spence 63'), Ezri Konsa (2), Marc Guéhi (6), Nico O'Reilly (3), Elliot Anderson (8), Jude Bellingham (E. Eze 71'), Bukayo Saka (N. Madueke 63'), Morgan Rogers (17), Marcus Rashford (11), Harry Kane (9)
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