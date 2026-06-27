Video bàn thắng Na Uy 1-4 Pháp (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Pháp: Dembele (7', 20', 32'), Désiré Doué (90'+4)
Na Uy: Thelo Aasgaard (21')
Đội hình ra sân:
Na Uy: Egil Selvik (13), Fredrik Aursnes (14), Henrik Falchener (S. Langås 66'), Leo Østigård (4), Fredrik Bjorkan (M. Pedersen 45'), Kristian Thorstvedt (M. Thorsby 45'), Patrick Berg (6), Thelo Aasgaard (19), Oscar Bobb (J. Hauge 83'), Jørgen Strand Larsen (11), Andreas Schjelderup (A. Nusa 83')
Pháp: Mike Maignan (16), Jules Koundé (M. Gusto 87'), Dayot Upamecano (I. Konaté 76'), Maxence Lacroix (26), Theo Hernández (19), Aurélien Tchouaméni (8), Manu Koné (6), Ousmane Dembélé (7), Michael Olise (R. Cherki 65'), Désiré Doué (B. Barcola 65'), Kylian Mbappé (J. Mateta 87')
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