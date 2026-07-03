Video Thụy Sĩ 2-0 Algeria (nguồn: VTV)

Thụy Sĩ giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Algeria để ghi tên vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Sau khi Algeria bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số với cú sút hỏng của Houssem Aouar, đại diện châu Âu lập tức trừng phạt đối thủ. Phút 10, Johan Manzambi bứt tốc bên cánh phải rồi kiến tạo để Breel Embolo đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng thứ 2 của anh tại giải.

Algeria nỗ lực đáp trả nhưng Ibrahim Maza và các đồng đội đều không tận dụng được những cơ hội hiếm hoi tạo ra trước khung thành Gregor Kobel.

Ngay đầu hiệp 2, sai lầm của hàng thủ Algeria giúp Dan Ndoye tung cú dứt điểm quyết đoán ở rìa vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-0 cho Thụy Sĩ.

Đội bóng của HLV Murat Yakin kiểm soát hoàn toàn thế trận trong thời gian còn lại và thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Thụy Sĩ tại World Cup, đồng thời kéo dài chuỗi bất bại lên con số 7.

Bàn thắng: Embolo 11', Ndoye 46'.

Đội hình xuất phát:

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye, Manzambi, Ruben Vargas - Embolo.

Algeria (4-2-3-1): Luca Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Bentaleb, Zerreouki - Chaibi, Aouar, Mahrez - Maza.