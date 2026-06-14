Irankunda mở tỷ số (nguồn: VTV):

Metcalfe ấn định kết quả 2-0 (nguồn: VTV):

Úc khởi đầu World Cup 2026 đầy ấn tượng khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 tại Vancouver, chấm dứt chuỗi 4 thất bại liên tiếp ở trận ra quân.

Người hùng của “Socceroos” là thủ môn Patrick Beach, trong lần đầu bắt chính ở một trận đấu chính thức đã thực hiện tới 8 pha cứu thua.

Thổ Nhĩ Kỳ nhập cuộc chủ động hơn với nhiều cơ hội dành cho Arda Guler, nhưng không thể đánh bại Beach.

Trái lại, Úc bất ngờ vượt lên ở phút 27 khi Nestory Irankunda khống chế khéo léo sau đường chuyền dài của Paul Okon-Engstler trước khi dứt điểm hạ Cakir. Bàn thắng giúp tiền đạo của Watford trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Úc tại World Cup.

Sau giờ nghỉ, HLV Vincenzo Montella tung Kenan Yildiz vào sân để tăng sức tấn công, nhưng hàng công Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bế tắc trước Beach.

Đến phút 75, Connor Metcalfe ấn định chiến thắng 2-0 bằng cú sút xa hiểm hóc. Úc sẽ gặp chủ nhà Mỹ ở lượt trận tới, còn Thổ Nhĩ Kỳ phải tìm điểm trước Paraguay để nuôi hy vọng đi tiếp.

Bàn thắng: Irankunda 27', Metcalfe 75'.

Đội hình xuất phát:

Úc (5-4-1): Beach; Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess; Metcalfe, O’Neill, Okon-Engstler, Irankunda; Toure.

Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yilmaz; Akturkoglu.