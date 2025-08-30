Theo hãng tin BBC, chính quyền Kenya đã mở một cuộc điều tra về việc người đàn ông giấu tên trong lúc đang uống bia Tusker, một thương hiệu địa phương có in logo hình con voi, đã đổ phần bia còn lại cho một chú voi uống.

Được biết, đoạn video được người đàn ông đăng trên Instagram kèm theo chú thích "một lon Tusker cùng người bạn có ngà".

Video: Instagram/skydive_kenya

Đoạn video dường như được quay tại Khu bảo tồn Ol Jogi ở quận Laikipia, miền trung Kenya, đã nhận phải hàng trăm bình luận chỉ trích trước khi bị gỡ xuống.

Điều đáng nói, du khách Tây Ban Nha cũng đã chia sẻ một đoạn video từ Khu bảo tồn Ol Pejeta ghi lại cảnh người này đang cho một con tê giác ăn cà rốt.

Tiến sĩ Winnie Kiiru, nhà sinh vật học và nhà bảo tồn voi người Kenya, cho biết hành vi "đáng tiếc" của du khách đã gây nguy hiểm cho cả tính mạng anh ta và chú voi. “Khoảng 95% voi ở Kenya là voi hoang dã, và việc đăng tải những bài viết trên mạng xã hội như này khiến bạn nghĩ rằng có thể đến gần và cho voi ăn”.

Một nhân viên tại khu bảo tồn tư nhân Ol Jogi nhấn mạnh, “chuyện này đáng lẽ không bao giờ được xảy ra. Chúng tôi là một tổ chức bảo tồn, và chúng tôi không thể để điều đó xảy ra. Chúng tôi thậm chí còn không cho phép mọi người đến gần voi”.

Ngay cả Khu bảo tồn Ol Pejeta cũng đã lên tiếng chỉ trích hành vi của khách du lịch người Tây Ban Nha.

Ông Dylan Habil, đại diện Khu bảo tồn Ol Pejeta, cho biết “người đàn ông đã vi phạm quy định của chúng tôi vì không được phép chạm vào tê giác, bởi chúng không phải là thú cưng”.

Cơ quan Bảo vệ Động vật Hoang dã Kenya thông báo đang điều tra về vụ việc. Trước đó vài ngày, một đoạn video lan truyền trên mạng đã ghi lại cảnh nhiều khách du lịch chặn đường linh dương đầu bò tại Maasai Mara trong cuộc di cư hàng năm. Theo đó, du khách được nhìn thấy nhảy ra khỏi xe tham quan, đứng chen chúc trên bờ sông, và đẩy linh dương đầu bò xuống vùng nước đầy cá sấu.

Bộ Du lịch và Động vật Hoang dã Kenya sau đó đã thắt chặt các quy định, chỉ đạo các công ty lữ hành đảm bảo du khách luôn ở trong xe, trừ những khu vực được chỉ định.