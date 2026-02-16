Sau khi Cao Văn Bình cản phá thành công quả 11m của U23 Hàn Quốc, Thanh Nhàn chính xác trong lượt đá quyết định giúp U23 Việt Nam thắng trận, thầy trò HLV Kim Sang Sik vỡ òa cảm xúc.
U23 Nhật Bản giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước U23 Trung Quốc trong trận chung kết, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 châu Á 2026.
U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6 trên chấm luân lưu (sau khi hòa 2-2 trong 120 phút) để kết thúc VCK U23 châu Á ở vị trí thứ ba.
U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Đình Bắc thực hiện pha cứa lòng chân phải hiểm hóc tung lưới U23 Hàn Quốc, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo đỏ.
U23 Việt Nam và U23 UAE tạo nên màn rượt đuổi siêu kịch tính trong 120 phút. Chiến thắng 3-2 dành cho Đình Bắc và đồng đội cùng tấm vé bán kết U23 châu Á là thành quả hoàn toàn xứng đáng.