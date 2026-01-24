Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam nhận “cơn mưa” lời khen từ CĐV Đông Nam Á, ghi dấu ấn mạnh mẽ về bản lĩnh và sự trưởng thành.
Video U23 Việt Nam vỡ òa cảm xúc sau loạt 11m cân não với U23 Hàn Quốc (nguồn: AFC)
Video bàn thắng U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (pen 7-6):
Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang về hạng Ba, mà còn giúp U23 Việt Nam xác lập kỷ lục ghi bàn mới tại U23 châu Á.
HLV Kim Sang Sik gửi lời cảm ơn tới U23 Việt Nam và người hâm mộ sau khi xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc, giành HCĐ U23 châu Á 2026.
Kiên cường cầm hòa U23 Hàn Quốc trong 120 phút chính thức, U23 Việt Nam xuất sắc giành hạng ba U23 châu Á 2026 sau khi thắng 7-6 trên chấm luân lưu.
U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Đình Bắc thực hiện pha cứa lòng chân phải hiểm hóc tung lưới U23 Hàn Quốc, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo đỏ.