Ngay trước cuộc so tài với U23 UAE ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026, AFC Asian Cup đã đăng tải dòng trạng thái giàu cảm xúc nhằm cổ vũ U23 Việt Nam.

Trên các nền tảng chính thức, AFC viết: “Thắp lửa tự hào 🔥 – Cổ vũ những Chiến binh sao vàng tiến vào bán kết!!” Thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ châu lục.

Dòng trạng thái của AFC tiếp lửa U23 Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Lời cổ vũ từ AFC đến vào thời điểm đặc biệt, khi U23 Việt Nam đang đứng trước thử thách lớn nhất từ đầu giải. Sau vòng bảng toàn thắng và ngôi đầu bảng A lịch sử, thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào tứ kết với sự tự tin, nhưng cũng đối mặt đối thủ giàu thể lực và kinh nghiệm là U23 UAE.

Việc AFC ủng hộ không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, mà còn là sự ghi nhận cho lối chơi kỷ luật, bản lĩnh và hiệu quả mà U23 Việt Nam đã thể hiện.

Từ hàng thủ chắc chắn đến khả năng tận dụng cơ hội ở những khoảnh khắc quyết định, đội bóng áo đỏ đã tạo dựng được hình ảnh tích cực trong mắt giới chuyên môn.

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra lúc 22h30 hôm nay (16/1/2026), trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

Với sự tiếp sức tinh thần từ AFC và người hâm mộ, “Những Chiến binh sao vàng” được kỳ vọng sẽ tiếp tục thắp sáng niềm tự hào Đông Nam Á tại sân chơi châu lục.

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

