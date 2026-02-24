Video hiện trường vụ rơi trực thăng quân sự ở Isfahan, Iran. Nguồn: IRIB News

Hãng tin Al Jazeera cho hay vụ rơi trực thăng trên xảy ra vào sáng 24/2 (giờ Tehran) tại thị trấn Dorcheh ở tỉnh Isfahan thuộc miền trung Iran. Theo báo cáo sơ bộ được các kênh tin địa phương công bố, nguyên nhân gây ra vụ việc này có thể do lỗi kỹ thuật.

Đoạn video được Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy các nhân viên cứu hỏa và lực lượng cứu hộ Iran đang tiến hành dập lửa bốc lên từ xác chiếc trực thăng giữa khu chợ bán hoa quả và rau xanh trong thị trấn Dorcheh.

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường rơi máy bay ở Isfahan, Iran. Nguồn: Fars News

Quân đội Iran trong một thông cáo sau đó cùng ngày đã công bố danh tính của hai quân nhân tử nạn trong vụ việc là Đại tá kiêm phi công Hamed Sarvazad và Thiếu tá kiêm phụ lái Mojtaba Kiani.

Theo Al Jazeera, vụ rơi trực thăng trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi tiêm kích F-4 của Không quân Iran rơi trong một nhiệm vụ huấn luyện bay đêm ở tỉnh Hamadan. Cho đến nay, các nhà điều tra Iran chưa công bố nguyên nhân khiến chiếc F-4 bị rơi.