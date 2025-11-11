Theo hãng tin CNN, ông Hegseth đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội X hôm 10/11 cùng đoạn video ghi lại cuộc tấn công.

Ông Hegseth nhấn mạnh, quân đội Mỹ đã phát động 2 cuộc tấn công nhằm vào 2 tàu riêng biệt "do các tổ chức khủng bố điều hành" vào ngày 9/11. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thủy thủ đoàn trên các tàu này liên quan đến tổ chức nào.

Video: Pete Hegseth/X

"Tình báo Mỹ xác định những tàu này liên quan đến buôn lậu ma túy bất hợp pháp, đang vận chuyển ma túy và di chuyển dọc theo một tuyến đường trung chuyển buôn bán ma túy đã được biết đến ở đông Thái Bình Dương", Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói thêm.

Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã triển khai 19 cuộc không kích trên biển Caribe và Thái Bình Dương, tiêu diệt 76 đối tượng, và phá hủy 20 tàu thuyền. Đây là một phần trong chiến dịch mà Washington tuyên bố nhằm hạn chế dòng chảy ma túy vào Mỹ.

Tuy nhiên, có 3 người sống sót sau các cuộc không kích của Mỹ. Hai người trong số này đã bị Hải quân Mỹ giam giữ một thời gian ngắn trước khi được đưa trở về nước. Người còn lại được cho đã chết sau cuộc tìm kiếm của Hải quân Mexico.

CNN cho biết thêm, các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận họ không nhất thiết phải biết danh tính của từng người trên các tàu nghi chở ma túy trước khi tấn công. Thay vào đó, các cuộc không kích được thực hiện dựa trên thông tin tình báo cho thấy các tàu này có liên hệ với một băng đảng hoặc tổ chức tội phạm cụ thể.