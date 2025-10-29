Theo báo The Hill, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 28/10 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này tấn công các tàu nghi chở ma túy ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương.

"Dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, Lầu Năm Góc đã tiến hành 3 cuộc tấn công nhắm vào 4 tàu chở ma túy do 'một tổ chức khủng bố được chỉ định' điều hành. Cuộc tập kích đầu tiên trúng một tàu có 8 người, cuộc thứ hai trúng một tàu có 4 người và cuộc thứ ba trúng một tàu có 3 người. Tổng cộng có 14 đối tượng bị tiêu diệt và chỉ còn 1 đối tượng sống sót", ông Hegseth cho biết.

Quân đội Mỹ tấn công 4 tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương. Video: X/@SecWar

Ông Hegseth nhấn mạnh, toàn bộ chiến dịch đều được tiến hành trên vùng biển quốc tế và không có binh lính Mỹ nào bị thương trong hoạt động này.

Liên quan đến đối tượng còn sống sót, Bộ Chỉ huy Miền Nam của Mỹ (USSOUTHCOM) đã kích hoạt quy trình tìm kiếm và cứu nạn tiêu chuẩn. Hiện Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Mexico đang là bên phụ trách nhiệm vụ này.

Trong thời gian vừa qua, quân đội Mỹ vẫn liên tục tập kích các tàu nghi chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương. Tính từ đầu tháng 9, các lực lượng Washington đã tiêu diệt tổng cộng 57 đối tượng bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở các vùng biển quốc tế.