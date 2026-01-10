Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/1 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng pháo BM-21 Grad để tấn công các mục tiêu Ukraine ở gần khu định cư Orekhov, vùng Zaporizhzhia.

"Kíp điều khiển pháo BM-21 thuộc Nhóm tác chiến Dnipro đã nhận được tọa độ mục tiêu từ bộ chỉ huy. Đơn vị này sau đó đã tấn công chính xác vào các cứ điểm của Ukraine ở gần làng Orekhov, qua đó giúp lực lượng tiến công cải thiện vị trí dọc tiền tuyến. Sau khi khai hỏa, hệ thống BM-21 đã nhanh chóng rời khỏi vị trí", phía Nga cho biết.

Pháo phản lực BM-21 Grad tập kích hàng loạt mục tiêu Ukraine ở tiền tuyến Zaporizhzhia. Video: Zvezda

BM-21 Grad là pháo phản lực đa nòng được Liên Xô đưa vào sử dụng trong quân đội từ năm 1963. Hệ thống BM-21, bao gồm xe tải và bệ pháo, nặng 13,7 tấn; dài 7,35m; rộng 2,4m và cao 3,09m. Kíp chiến đấu gồm 6 người.

Khi mới được đưa vào biên chế phục vụ quân đội Liên Xô, BM-21 sử dụng tên lửa 9M22U cỡ 122mm với trọng lượng 65kg và tầm bắn trong khoảng 1,6 - 20km. Để tăng thêm hiệu quả chiến đấu, giới chuyên gia quân sự Liên Xô và Nga sau này đã chế tạo hơn 10 loại tên lửa khác nhau, để BM-21 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ từ san phẳng các công sự, trại lính đối phương cho đến rải mìn chống tăng…