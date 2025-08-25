Theo hãng tin RT, trong bài phát biểu nhân Quốc khánh hôm 24/8, ông Zelensky tuyên bố sẽ giành lại bán đảo Crưm, khu vực đã sáp nhập vào Nga hồi năm 2014. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh sẽ lấy lại hai nước cộng hòa Donetsk và Luhansk tự xưng cũng như Kherson và Zaporizhzhia, những khu vực đã sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022.

“Tại điểm số 0 này, nơi bắt đầu đánh dấu khoảng cách tới các thành phố của Ukraine, đến Donetsk, Luhansk và Crưm của chúng ta. Tất cả là của Ukraine và không có sự kiểm soát tạm thời nào có thể thay đổi điều đó. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đưa tất cả trở lại như một quốc gia. Đó chỉ là vấn đề thời gian”, Tổng thống Zelensky phát biểu tại Quảng trường Maidan ở Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại lễ kỷ niệm Quốc khánh. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trong nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra ý tưởng “trao đổi lãnh thổ” và khẳng định Ukraine không thể lấy lại bán đảo Crưm vì điều này “bất khả thi”.

Trong tuần qua, vấn đề lãnh thổ là một trong những nội dung thảo luận giữa ông Trump với ông Zelensky cùng một số nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, ông Zelensky được cho đã từ chối mọi đề nghị liên quan tới nhượng bộ lãnh thổ.

Ngoài ra, ông Trump cũng đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky gặp song phương để đạt tiến triển trong thỏa thuận hòa bình. Ông Trump cảnh báo, nhà lãnh đạo Ukraine cần “thể hiện sự linh hoạt” bao gồm các tuyên bố về lãnh thổ.

Về phần mình, Tổng thống Putin từng tuyên bố không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng với điều kiện hai bên cần đạt tiến triển đáng kể trong các cuộc hòa đàm. Ngoài ra, Moscow cũng bày tỏ lo ngại về tính chính danh của Tổng thống Zelensky vì nhiệm kỳ lãnh đạo của ông đã kết thúc vào năm 2024, trong khi Ukraine chưa tiến hành các cuộc bầu cử mới với lý do đang trong tình trạng thiết quân luật.

Moscow khẳng định chỉ chấp nhận thỏa thuận hòa bình với các điều khoản, gồm Ukraine giữ thế trung lập, phi quân sự hóa và công nhận bán đảo Crưm, các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia thuộc Nga.