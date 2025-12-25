Video: US SOUTHCOM

Trong đoạn video do Bộ Chỉ huy miền Nam của Mỹ (US SOUTHCOM) đăng tải ngày 23/12, các lực lượng Washington triển khai ở khu vực đông Thái Bình Dương đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một tàu ngầm nghi được các băng nhóm ma túy dùng để vận chuyển hàng cấm.

Dựa vào đoạn video trên, các chuyên gia của trang quân sự Defence nhận định quân Mỹ đã điều động máy bay hỗ trợ hỏa lực AC-130J tham gia chiến dịch chống lại các băng đảng và "khí tài này đã sử dụng pháo tự động 30mm cũng như pháo 105mm để tập kích tàu ngầm”.

“Trước tiên, chúng ta chứng kiến vụ nổ lớn cách tàu ngầm vài chục mét. Ngay sau đó, pháo tự động 30mm liền nã đạn. Vũ khí này đã chứng minh tính chính xác khi bắn trúng khu động cơ và gây hỏa hoạn trên tàu. Chỉ vài giây sau, pháo 105mm đã nạp đạn xong và lần này bắn vào thân tàu. Chiếc AC-130J tiếp tục tấn công tàu ngầm chở ma túy cho đến khi con tàu này bị cháy và chìm hoàn toàn”, các chuyên gia nhận xét.

Tàu ngầm nghi chở ma túy bị tấn công. Ảnh: US SOUTHCOM

Cho tới nay, US SOUTHCOM chưa lên tiếng bình luận về thông tin do trang Defence đăng tải.

Theo thống kê của quân đội Mỹ, kể từ tháng 9, chiến dịch chống ma túy do chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động đã “tấn công 28 con tàu nghi chở chất cấm, trong đó có 2 tàu ngầm, với hơn 100 đối tượng buôn ma túy thiệt mạng”.