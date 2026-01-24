Theo báo Guardian, Bộ Tư lệnh miền nam Mỹ (SOUTHCOM) ngày 23/1 đã đăng tải đoạn video ghi lại vụ không kích một tàu nghi chở ma túy ở đông Thái Bình Dương.

"Cuộc không kích được tiến hành theo chỉ đạo của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Hai phần tử khủng bố ma túy đã bị tiêu diệt. Hiện các nhà chức trách đang tìm kiếm một người còn sống sót", thông báo của SOUTHCOM nêu rõ.

Quân đội Mỹ không kích tàu nghi chở ma túy ở đông Thái Bình Dương. Video: SOUTHCOM

CNN cho biết, đây là cuộc không kích mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi nhà lãnh đạo Venezuela Maduro bị bắt giữ hồi đầu tháng. Tính từ tháng 9/2025 đến nay, quân đội Mỹ đã phá hủy hơn 30 tàu nghi chở ma túy ở khu vực Caribê và Thái Bình Dương, khiến 117 người thiệt mạng.

Ngoài việc tấn công các tàu nghi chở ma túy, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang tập trung vào việc bắt giữ các tàu chở dầu bị áp trừng phạt có liên quan đến Venezuela. Lần gần nhất một phi vụ bắt giữ kiểu này diễn ra là vào tuần trước.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos ngày 21/1, ông Trump khẳng định chiến dịch không kích của Mỹ đã "chặn đứng hoạt động vận chuyển ma túy bằng đường biển".

"Các cuộc tấn công của Mỹ đang tạo ra tác động lớn. Chúng tôi đã ngăn chặn gần như hoàn toàn lượng ma túy xâm nhập từ đường biển", ông Trump nói.