Hãng thông tấn CNN trích dẫn nhiều nguồn tin cho biết, hầu hết các cuộc tấn công của quân đội Mỹ do UAV MQ-9 Reaper thực hiện. Thiết bị này được quân đội Mỹ điều khiển từ xa và thường mang theo tên lửa Hellfire. Ngoài ra, các cuộc tấn công khác do máy bay có người lái như máy bay hỗ trợ hỏa lực AC-130J và các tiêm kích tiến hành.

Cho tới nay, Lầu Năm Góc vẫn chưa công khai thông tin các loại máy bay hoặc thiết bị đã được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến dịch tấn công trên.

UAV MQ-9 Reaper. Ảnh: Không quân Mỹ

Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành 19 cuộc không kích ở Thái Bình Dương và biển Caribe với mục đích ngăn chặn dòng chảy ma túy vào xứ sở cờ hoa. Kết quả, 76 người đã thiệt mạng và 20 tàu thuyền bị phá hủy.

Trên thực tế, Mỹ đã tập trung nhiều khí tài tại Puerto Rico, bao gồm UAV MQ-9, tiêm kích F-35 và ít nhất một chiếc AC-130J. Những vũ khí này đang được Mỹ sử dụng cho các cuộc không kích ở vùng Caribe. CNN cho hay, hôm 9/10, một chiếc AC-130J được phát hiện trang bị các tên lửa dẫn đường chính xác để tấn công mục tiêu trên bộ.

Tuần trước, một chiếc AC-130J của Không quân Mỹ cũng xuất hiện tại căn cứ không quân Comalapa ở El Salvador. Nói cách khác, các cơ sở của Mỹ ở cả Puerto Rico và El Savador đang chứng kiến ​​hoạt động quân sự rất bất thường.

Theo các bức ảnh vệ tinh, ngay cả căn cứ hải quân Roosevelt Roads ở Puerto Rico, cơ sở quân sự của Mỹ đã bị đóng cửa từ năm 2004, cũng đang hoạt động trở lại.

Với vị thế nằm gần bờ biển, căn cứ không quân Comalapa tại sân bay quốc tế El Salvador đã góp phần trong chiến dịch của Mỹ ở Thái Bình Dương. Trước đây, hầu hết các tàu buôn lậu đi qua Thái Bình Dương đều nằm ngoài phạm vi tấn công của dàn vũ khí được Washington sử dụng trong chiến dịch gần đây, bởi chúng từng được đặt tại Puerto Rico hoặc lục địa Mỹ.

Ông Ryan Berg, Giám đốc Chương trình châu Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định, “việc triển khai hoạt động từ căn cứ Comalapa mang lại cho Mỹ nhiều lựa chọn hơn, cho phép giám sát cũng như bảo vệ khu vực rộng lớn ở Thái Bình Dương, nơi phần lớn lượng cocaine hướng đến Mỹ đi qua”.

Máy bay AC-130J của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Comalapa ở El Salvador. Ảnh: Planet Labs

Trước khi Mỹ bắt đầu tấn công các tàu nghi buôn ma túy vào tháng 9, căn cứ Comalapa đã là nơi hoạt động của các máy bay giám sát hàng hải như P-8A và P-3 Orion do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) vận hành.

Theo những bức ảnh chụp tại thành phố Aguadilla, có ít nhất 7 chiếc UAV MQ-9 Reaper hoạt động ở căn cứ tại Puerto Rico. Chúng chủ yếu sử dụng tên lửa AGM-114 Hellfire để tấn công mục tiêu. Hellfire ban đầu được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, nhưng sau đó trở thành vũ khí chủ lực cho UAV Reaper để tấn công các mục tiêu trên bộ.

Dù máy bay AC-130J có thể mang theo tên lửa Hellfire, nhưng nó chủ yếu được trang bị súng cỡ lớn. Cụ thể, chiếc AC-130J trong các bức ảnh mà CNN thu thập được ở El Salvador mang theo 2 khẩu pháo bao gồm một khẩu lựu pháo 105mm.

Trong những tuần gần đây, Lầu Năm Góc đã chuyển hướng sang tấn công thường xuyên hơn vào các tàu nghi buôn bán ma túy ở phía đông Thái Bình Dương, thay vì ở biển Caribe. Thông tin tình báo cho thấy cocaine có nhiều khả năng được buôn lậu từ Colombia đến Mexico và cuối cùng đến Mỹ, thay vì từ Venezuela.

Chi phí mà Mỹ bỏ ra cho chiến dịch chống ma túy ở Thái Bình Dương và biển Caribe cũng đang nhận được sự quan tâm. Cụ thể, một tên lửa Hellfire thường có giá khoảng 150.000USD, trong khi mỗi giờ bay của UAV Reaper mất khoảng 3.500USD. Chi phí mỗi giờ bay của tiêm kích F-35 là khoảng 40.000USD. Dù chi phí cho mỗi giờ bay của chiến đấu cơ AC-130J không được công bố, nhưng phiên bản tiền nhiệm AC-130U từng tiêu tốn hơn 40.000USD cho một giờ bay.

Tên lửa AGM-114 Hellfire được gắn lên máy bay. Ảnh: Lực lượng Vệ binh quốc gia Không quân Mỹ

Một câu hỏi khác đặt ra là, liệu tất cả những người bị quân đội Mỹ tiêu diệt có thực sự là thành viên hoặc có liên kết với một trong hàng chục băng đảng ma túy bị Washington coi là các tổ chức khủng bố hay không. Các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận, họ không nhất thiết phải biết danh tính của từng người trên các tàu nghi chở ma túy trước khi tấn công. Thay vào đó, các cuộc không kích được thực hiện dựa trên thông tin tình báo cho thấy các tàu này có liên hệ với một băng đảng hoặc tổ chức tội phạm cụ thể.

Hiện tại, loạt khí tài quân sự bổ sung của Mỹ vẫn đang hướng về vùng Caribe bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford.

Hai nguồn tin cho hay, các quan chức trong chính quyền Trump nói với Quốc hội Mỹ rằng tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến khu vực của Bộ Tư lệnh miền Nam để hỗ trợ hoạt động chống ma túy và tiến hành thu thập thông tin tình báo. Song, sự xuất hiện của siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford cũng đặt ra câu hỏi liệu Tổng thống Trump có thể sớm phát động tấn công trực tiếp vào Venezuela hay không.