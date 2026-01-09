Theo RT, Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/1 đã xác nhận việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh trả tự do cho 2 thủy thủ mang quốc tịch Nga trên tàu chở dầu Marinera.

"Chúng tôi hoan nghênh động thái này, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn với chính quyền Tổng thống Trump. Phía Mỹ đã đưa ra quyết định sau khi nhận được yêu cầu chính thức từ Điện Kremlin", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga bị Mỹ bắt giữ. Ảnh: RT

Marinera (tên cũ là Bella 1) là tàu chở dầu mang cờ Nga, bị Mỹ bắt giữ ở khu vực Bắc Đại Tây Dương vào ngày 7/1. Washington sau đó giải thích rằng con tàu này đã "vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela". Thủy thủ đoàn của tàu Marinera có 28 thuyền viên, bao gồm 2 người Nga, 17 người Ukraine, 3 người Gruzia và 3 người Ấn Độ.

Trước khi Mỹ trả tự do cho 2 thủy thủ Nga, Moscow đã chỉ trích mạnh mẽ việc bắt giữ tàu Marinera, mô tả đây là động thái "vi phạm trắng trợn các nguyên tắc và chuẩn mực cơ bản của luật hàng hải quốc tế".

Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Anh, có 2 con tàu chở dầu khác mang tên Aria và Tia cũng đang nằm trong tầm ngắm của Mỹ. Giống với Marinera, 2 con tàu kể trên có lý lịch phức tạp và nằm trong danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ.