Lính Mỹ đổ bộ bắt giữ tàu chở dầu Aquila II. Video: Bộ Chiến tranh Mỹ

Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, Bộ Chiến tranh Mỹ hôm 9/2 cho biết quân đội nước này đã bắt giữ tàu chở dầu Aquila II “như một phần trong chiến dịch của Tổng thống Donald Trump nhằm cắt đứt việc xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela”.

"Tàu Aquila II đã hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành đối với những tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe. Con tàu đã bỏ chạy và buộc chúng tôi phải theo dấu. Bộ Chiến tranh Mỹ đã truy đuổi tàu chở dầu trên từ vùng Caribe đến khu vực Ấn Độ Dương”, trích thông cáo của Bộ Chiến tranh Mỹ.

Trực thăng chở linh Mỹ áp sát tàu chở dầu Aquila II. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Đoạn video do Bộ Chiến tranh Mỹ đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy các lực lượng Washington đã sử dụng trực thăng vận tải chở binh sĩ áp sát và đổ bộ lên tàu Aquila II. Sau đó, quân Mỹ nhanh chóng khống chế lượng lớn thủy thủ đang có mặt trên boong tàu.

Theo dữ liệu của Công ty dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), tàu Aquila II treo cờ Panama đã rời khỏi vùng biển của Venezuela đầu tháng trước và chở theo hàng trăm nghìn thùng dầu thô.