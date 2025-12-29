Video: Tập đoàn Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ

Trong đoạn video do Aselsan công bố trên mạng xã hội X, quả bom xuyên boongke Tolun đã dễ dàng công phá một lớp bê tông dày và phát nổ ngay cạnh xác một chiếc trực thăng đóng vai trò mục tiêu giả định.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, cuộc thử nghiệm diễn ra tại một bãi thử vũ khí bí mật nằm bên trong lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. Quả bom dẫn đường Tolun đã “tách khỏi giá treo dưới cánh của tiêm kích F-16 một cách nhẹ nhàng, triển khai các bề mặt kiểm soát khí động học và chuyển sang chế độ bay dẫn đường trước khi tấn công chính xác vào mục tiêu giả định trên mặt đất”.

Vụ nổ từ quả bom Tolun bao trùm mục tiêu giả định. Ảnh: Tập đoàn Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ

Được biết, bom Tolun có trọng lượng 136kg, trong đó đầu đạn nặng 105kg; dài 1,8m và có khả năng xuyên phá lớp bê tông cốt thép dày 1m trước khi phát nổ.

Khi được thả từ giá treo của cánh tiêm kích, bom Tolun có tầm hoạt động hiệu quả và tối đa lần lượt là 57km và 102km, với sai số trượt mục tiêu (CEP) dưới 10m. Độ cao tối đa khi bom Tolun được thả từ máy bay không người lái (UAV) và tiêm kích chiến đấu là 9.100m và 12.200m.