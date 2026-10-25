Quân đội Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử để bắn cháy một pháo tự hành CAESAR bên phía Ukraine ở tiền tuyến.

Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/10 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV cảm tử để tập kích một pháo tự hành CAESAR của Ukraine ở gần khu định cư Zelenoye, vùng Donetsk.

"Kíp điều khiển UAV của Trung tâm Rubicon đã tìm thấy pháo tự hành của đối thủ đang được ngụy trang ở gần làng Zelenoye. Phương tiện của Ukraine được trang bị lồng sắt chống UAV, nhưng một loạt đòn tấn công chính xác bằng UAV cảm tử đã phá hủy hoàn toàn hệ thống này", phía Nga cho biết.

UAV cảm tử Nga bắn nổ pháo tự hành CAESAR của Ukraine ở Donetsk. Video: Zvezda

Cùng ngày 23/10, các đơn vị UAV của Trung tâm Rubicon cũng bắn nổ một xe bọc thép BREM-1 của Ukraine ở gần khu định cư Obshcheye, thuộc vùng Zaporizhzhia.

CAESAR là pháo tự hành được Tập đoàn quốc phòng GIAT Industrial của Pháp chế tạo và đưa vào trang bị trong thập niên 1990. Tổng trọng lượng khi pháo đặt trên xe tải bánh lốp đạt 17,7 tấn; dài gần 10m; rộng 2,55m; cao 3,2m. Kíp chiến đấu gồm 3 - 5 người.

Pháo CAESAR sử dụng đạn cỡ 155mm; tốc độ bắn tối đa đạt 6 phát/phút; khả năng nâng góc nòng pháo tối đa là 66 độ. Tầm bắn tối đa của Caesar đạt hơn 40km khi dùng đạn tăng tầm.