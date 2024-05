Theo Avia-pro, trong ngày 20/5, truyền thông Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh lực lượng phòng không nước này bắn hạ một tên lửa Storm Shadow của Ukraine tại vùng Luhansk.

Trong đoạn video, tên lửa phòng không Nga (chưa xác định rõ chủng loại) đã đánh chặn thành công tên lửa tầm xa của Ukraine, và một quả cầu lửa khổng lồ đã xuất hiện sau đó. "Mục tiêu của đợt tập kích là tòa nhà từng được sử dụng làm học viện của Bộ Nội vụ ở Luhansk", nguồn tin của Pravda cho biết.

Kể từ đầu năm 2024, Ukraine đã tăng cường các đợt tập kích bằng tên lửa tầm xa và UAV nhắm vào các mục tiêu quân sự, cơ sở năng lượng và nhà máy lọc dầu của Nga. Tính riêng trong tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn 4 tên lửa Storm Shadow ở bán đảo Crưm.

Khoảnh khắc tên lửa Storm Shadow bị đánh chặn. Video: Avia-pro

Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tàng hình do Anh và Pháp hợp tác phát triển, thường được so sánh với tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất.

Tên lửa này có chiều dài 5,1m, sải cánh 3m, đường kính thân 0,48m, nặng 1,3 tấn, tốc độ tối đa 1.000 km/h, tầm hoạt động hơn 250km. Storm Shadow sử dụng đầu đạn nổ đa chức năng 450kg, cho phép đối phó với nhiều mục tiêu.

Điểm nổi bật của Storm Shadow là công nghệ dẫn đường quán tính (INS), hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và hệ thống dẫn đường tham chiếu địa hình, cho phép người điểu khiển lập trình chính xác đường bay tới mục tiêu. Sau khi được phóng đi, tên lửa này sử dụng cách tiếp cận tàng hình ở tầm thấp để tránh bị radar của đối thủ phát hiện.