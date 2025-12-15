Trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột vũ trang tại biên giới giữa Campuchia - Thái Lan, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam đang ở các tỉnh biên giới hai nước này ngay lập tức di chuyển khỏi các khu vực giao tranh. Công dân cần liên tục theo dõi, cập nhật, tuân thủ các quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Ngoài ra, công dân cần chủ động liên hệ ngay với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, Thái Lan để được hỗ trợ khi cần thiết.

Người dân Campuchia sơ tán khỏi khu vực giao tranh. Ảnh: Khmer Times

Ngày 11/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hầu hết công dân Việt Nam sống tại biên giới Campuchia - Thái Lan đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa khu vực giao tranh theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia với số điện thoại: +855977492430, +855316199999; email: ttcpc@mofa.gov.vn; consularcpc@gmail.com. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang (Campuchia) với số điện thoại: +855979439888; email: tlsq.battambang@gmail.com. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville (Campuchia) với số điện thoại: +855.979.732255; email: tlsqsiha@gmail.com. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan với số điện thoại: +66898966653; email: vnemb.th@mofa.gov.vn và consular.section.bkk@gmail.com. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn (Thái Lan) với số điện thoại: +66935367869; email: konkaen.th@mofa.gov.vn Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao là số điện thoại: +84981848484; email: baohocongdan@gmail.com. Ngoài ra, công dân có thể thông tin tới các cơ quan chức năng qua đường link: https://forms.gle/itWPGTWbTpRiV7LE8

Tuần qua tại biên giới Thái Lan và Campuchia đã xảy ra nhiều vụ giao tranh giữa lực lượng hai nước. Sau khi tình hình căng thẳng ở biên giới leo thang, cả Campuchia và Thái Lan đồng thời tiến hành các hoạt động sơ tán quy mô lớn, đóng cửa hàng trăm trường học.

Nhiều ngày qua, hai nước đã sử dụng các vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích mục tiêu dọc biên giới tranh chấp, đã có thương vong.

Trong các điện đàm, cuộc gặp của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung với lãnh đạo một số nước trong khu vực ASEAN đều bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia - Thái Lan. Lãnh đạo các nước mong muốn các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tiến hành đối thoại, giải quyết hòa bình.

Thái Lan và Campuchia hồi tháng 7 xảy ra xung đột biên giới khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Hai bên sau đó ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.