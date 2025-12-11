Chiều nay, tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về công tác bảo hộ công dân trước tình hình căng thẳng ở biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Người phát ngôn cho biết ngày 9/12, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc việc đến các khu vực có diễn biến an ninh phức tạp, có phương án chủ động rời khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Công dân cần tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại; giữ liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, Campuchia.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời tại họp báo chiều nay. Ảnh: Phạm Hải

Hiện nay, hầu hết công dân tại khu vực này đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa khu vực giao tranh theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Các khuyến cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Trước diễn biến mới, Bộ Ngoại giao đã trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan để đánh giá tình hình và chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại theo dõi, chủ động liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng nước sở tại cũng như đầu mối cộng đồng người Việt Nam để nắm bắt thông tin, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân cần thiết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, người phát ngôn đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng của cơ quan đại diện và Tổng đài Bảo hộ công dân, Bộ Ngoại giao +84 981848484, +84 965411118; email: baohocongdan@gmail.com.