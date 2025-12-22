Hôm nay, hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN chia sẻ quan ngại sâu sắc về những căng thẳng kéo dài, gây thương vong cho dân thường, thiệt hại về vật chất và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, đặc biệt là tác động tiêu cực đến hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Các đại biểu tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình giữa Campuchia và Thái Lan. Nguồn: Ban thư ký ASEAN

Các bộ trưởng nhấn mạnh hai nước cần kiềm chế tối đa, ngay lập tức có các bước đi để chấm dứt xung đột, thực hiện ngừng bắn, tạo điều kiện để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Các bộ trưởng cũng khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đặc biệt là vai trò lãnh đạo và điều phối của Chủ tịch ASEAN trong việc hỗ trợ các bên thu hẹp khác biệt, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng thuận lợi để nối lại đối thoại.

Các bộ trưởng khuyến khích Campuchia và Thái Lan tiếp tục sử dụng các cơ chế song phương, đồng thời tận dụng hiệu quả các nỗ lực trung gian, thiện chí của Chủ tịch ASEAN và sự tham gia, hỗ trợ của các nước thành viên ASEAN và các đối tác nhằm hướng tới giải pháp lâu dài cho hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, trưởng đoàn Việt Nam khẳng định, Việt Nam ủng hộ vai trò lãnh đạo chủ động, nhất quán và hiệu quả của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN.

Ông chia sẻ Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình và các tác động tiêu cực không chỉ đối với quan hệ, người dân Campuchia và Thái Lan mà còn tác động nghiêm trọng đến đoàn kết, vai trò trung tâm và uy tín của ASEAN.

Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy tinh thần đoàn kết, hành động tập thể và có trách nhiệm của ASEAN trong các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh khu vực.

Việt Nam hoan nghênh thiện chí của Campuchia và Thái Lan thể hiện qua các cam kết đã đạt được, bao gồm thỏa thuận ngày 28/7, Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26/10 và việc thành lập Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) cũng như các đề xuất về ngừng bắn mới nêu tại hội nghị.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ các cam kết đã đạt được và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC). Việt Nam mong muốn hai bên sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tích cực hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ cùng các nước ASEAN thúc đẩy các sáng kiến và cách tiếp cận phù hợp trong ASEAN, trong đó có việc phát huy vai trò các cơ chế trung gian, hòa giải ASEAN hiện có, giúp Campuchia và Thái Lan sớm khôi phục hòa bình, ổn định quan hệ.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Nguồn: Ban thư ký ASEAN

Kết thúc hội nghị, Malaysia thay mặt các nước ASEAN đã ra Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về nội dung trao đổi tại hội nghị, trong đó ghi nhận Campuchia và Thái Lan nối lại thảo luận ngừng bắn và sẽ nhóm họp Ủy ban biên giới chung vào ngày 24/12 để trao đổi các nội dung cụ thể.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao một số nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Các đối tác đánh giá cao vai trò, nỗ lực ngoại giao, các ý kiến và đóng góp mang tính xây dựng của Việt Nam trong thời gian qua nhằm giúp Campuchia và Thái Lan đối thoại, giải quyết các khác biệt.

Thứ trưởng chia sẻ Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò là cầu nối nhằm hỗ trợ các bên liên quan thúc đẩy đối thoại và giải quyết xung đột trên tinh thần xây dựng.