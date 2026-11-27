Đến năm 2030, Vĩnh Long đặt mục tiêu không còn xã, ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời giảm nghèo, nâng thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, tỉnh xác định ưu tiên nguồn lực cho những địa bàn còn khó khăn, lấy người dân làm trung tâm của quá trình phát triển.

Nghị quyết được ban hành trên cơ sở những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021–2025, khi hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước cải thiện.

Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh còn 8.737 hộ nghèo, chiếm 0,88% tổng số hộ; 19.246 hộ cận nghèo, chiếm 1,94%. Trong đồng bào Khmer, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,6%, hộ cận nghèo 3,2%. Đối với đồng bào Hoa, toàn tỉnh còn 9 hộ nghèo và 31 hộ cận nghèo.

Giai đoạn 2021–2025, Vĩnh Long huy động, lồng ghép hơn 29.381 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn để thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên nền tảng đó, tỉnh xác định giai đoạn 2026–2030 không chỉ tập trung hoàn thành các tiêu chí mà còn nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, gắn giảm nghèo với tạo sinh kế và nâng cao khả năng tự chủ của người dân.

Vĩnh Long ưu tiên sinh kế, nâng thu nhập cho đồng bào Khmer

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2030, Vĩnh Long phấn đấu không còn xã, ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 0,2% mỗi năm.

Đối với mục tiêu giảm nghèo chung, năm 2026 tỉnh đặt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,07 điểm phần trăm, tương đương 695 hộ, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021–2025. Những năm tiếp theo, tỉnh phấn đấu giảm 0,5 điểm phần trăm mỗi năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026–2030, phù hợp với thực trạng của địa phương.

Để thực hiện, Vĩnh Long chú trọng hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch và dịch vụ.

Những tuyến đường khang trang góp phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, nhất là tại các địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống

Vĩnh Long phấn đấu có ít nhất 40% lao động là người dân tộc thiểu số làm các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ; đồng thời 80% hộ nông dân dân tộc thiểu số làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa.

Việc vận động đồng bào tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã cũng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với phát triển sinh kế, tỉnh đặt mục tiêu trên 95% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đủ hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Để tạo thêm việc làm, địa phương khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển công nghiệp chế biến, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng và hỗ trợ các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi số cho hộ sản xuất, hợp tác xã cũng được tăng cường, nhất là đối với sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Phát triển nông thôn mới gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa

Bên cạnh giảm nghèo, Vĩnh Long đặt mục tiêu phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có 65% số xã, tương đương 69 xã, đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026–2030; trong đó ít nhất 10%, tương đương 11 xã, đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn phấn đấu tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2020, tương đương mức tăng 63 triệu đồng/người/năm. Riêng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số phấn đấu đạt ít nhất 50% mức bình quân chung của tỉnh.

Định hướng đến năm 2035, Vĩnh Long đặt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu toàn bộ xã thuộc nhóm I đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại và tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh cũng hướng đến không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, ngoại trừ các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội và hộ không có khả năng lao động. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn phấn đấu tăng ít nhất 1,6 lần so với năm 2030.

Để đạt các mục tiêu này, Vĩnh Long xác định phát triển kinh tế phải gắn với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường. Trong đó, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số là một phần của quá trình phát triển bền vững.

Tỉnh đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, quản lý, giám sát chương trình. Các giải pháp được định hướng triển khai gồm số hóa dữ liệu, xây dựng hệ thống giám sát trực tuyến, bản đồ số nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP và đào tạo kỹ năng số cho người dân.

Một yêu cầu xuyên suốt của nghị quyết là phát huy vai trò chủ thể của người dân. Theo đó, người dân không chỉ thụ hưởng chính sách mà còn tham gia lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả.

Việc huy động đóng góp xây dựng nông thôn mới phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch và có sự thống nhất của cộng đồng.

Với các mục tiêu và giải pháp trên, Vĩnh Long hướng đến thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng dân cư, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống và tạo nền tảng giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.