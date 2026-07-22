Chỉ ít ngày sau khi trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện mạo, ngôi sao bóng đá Brazil - Vinicius Junior xuất hiện trên bãi biển Reserva, cùng bạn gái "tan hợp rồi lại tan" Virginia Fonseca.

Ống kính phóng viên ghi lại khoảnh khắc đầy tình cảm, khi Fonseca chủ động trao cho Vinicius nụ hôn. Có thời điểm, nữ người mẫu còn phát hiện mình đang bị chụp hình và mỉm cười hướng về phía các tay máy.

Khoảnh khắc lãng mạn của Vinicius và bạn gái - Ảnh: Backgrid

Cặp đôi tiếp tục thư giãn dưới ánh nắng, trước khi Vinicius bước vào mùa giải mới được dự báo sẽ rất bận rộn.

Theo hãng tin Brazil TMC, ngay sau thất bại của Brazil trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup, Vinicius trở về quê nhà và tới thẳng một phòng khám da liễu tại Goiania.

Loạt ảnh chàng tiền đạo 26 tuổi với gương mặt thay đổi rõ rệt nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi sửng sốt trước màn "lột xác" của Vinicius.

Hôm thứ Hai, Virginia cũng chia sẻ bức ảnh chụp cả hai tại phòng gym, cho thấy cặp đôi đã tái hợp dù mới chia tay trước thềm World Cup.

Một bức ảnh khác cho thấy Vinicius chụp bên cạnh bác sĩ Alessandro Alarcao – người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật tại Goiania.

Theo tiết lộ, tiền đạo của Real Madrid đã thực hiện thủ thuật sử dụng chất làm đầy để tái tạo đường nét khuôn mặt, giúp phần cằm trở nên góc cạnh.

Có vẻ như Vinicius rất hài lòng với diện mạo mới, luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trong những bức ảnh được đăng tải sau ca phẫu thuật.