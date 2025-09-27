Hướng tới giảm tai biến sản khoa

Ngày 27/9, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025, với chủ đề “Chăm sóc sau sinh toàn diện - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé”.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, sự kiện nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Làm mẹ an toàn là trọng tâm của chăm sóc sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tỷ lệ tai biến sản khoa, tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. Đây cũng là mục tiêu được Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều quốc gia ưu tiên trong chiến lược chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức phát biểu. Ảnh: P.T.

Theo Tiến sĩ Thức, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận: tỷ lệ tử vong mẹ giảm từ 233/100.000 trẻ đẻ sống (1990) xuống còn 44/100.000 (2024), đứng thứ 4 Đông Nam Á; tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi giảm từ 44‰ xuống 11,6‰, trẻ dưới 5 tuổi giảm từ 58‰ xuống 18,2‰. Tuy nhiên, so với các nước phát triển, khoảng cách vẫn còn lớn.

Dù vậy, chênh lệch giữa các vùng địa lý và dân tộc vẫn đáng lo ngại. Tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa cao gấp 2-3 lần vùng thành thị, đặc biệt phụ nữ dân tộc H’Mông có tỷ lệ tử vong mẹ cao gấp 7 lần dân tộc Kinh, Tày.

Các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Kon Tum, Đắc Nông, Lào Cai ghi nhận tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ em cao nhất. Chỉ khoảng 76% bà mẹ được chăm sóc trong tuần đầu sau sinh, con số này thấp hơn nhiều ở vùng dân tộc thiểu số.

Nguyên nhân chủ yếu là hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế trước, trong và sau sinh, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều, phong tục lạc hậu và tình trạng sinh con tại nhà còn phổ biến ở miền núi.

Chồng không muốn vợ đến cơ sở y tế đẻ

Chị Thào Thị Pà (31 tuổi) cô đỡ thôn bản tại xã Pờ Xí Ngài, xã Bản Xẻo, tỉnh Lào Cai, chia sẻ về những khó khăn trong việc đưa sản phụ đến cơ sở y tế. Hầu hết phụ nữ nơi đây sinh con tại nhà, trên giường cũ, tấm chiếu cạnh bếp, thậm chí ngoài nương rẫy. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể đe dọa tính mạng mẹ và bé. Điều khiến chị trăn trở là nhận thức hạn chế của bà con, nhiều người tin vào hủ tục, cho rằng sinh con tại nhà là bình thường như thời ông bà.

Chị Pà chia sẻ về khó khăn trong công tác cô đỡ thôn bản. Ảnh: P.T.

Chị Pà kiên trì đến từng hộ, trò chuyện, giải thích lợi ích của khám thai định kỳ để theo dõi sức khỏe mẹ và bé, phòng ngừa biến chứng. Chị khuyên phụ nữ sinh tại cơ sở y tế với điều kiện an toàn, sạch sẽ, có dụng cụ và thuốc men.

Chị nhớ nhất trường hợp chị T.T.D, người từng sinh ba lần tại nhà vì gia đình phản đối đến cơ sở y tế, cho rằng chỉ cần cúng bái là đủ. Chị Pà nhiều lần đến thăm, nhưng chồng và mẹ chồng chị D. vẫn không đồng ý. Chị kiên trì thậm chí nhờ cả chồng đến thuyết phục và kể về những ca tai biến để gia đình thay đổi. Cuối cùng, họ đồng ý đến bệnh viện nhưng yêu cầu chị Pà phải đi theo.

Khi thai phụ chuyển dạ, chị Pà cùng gia đình đưa cô đến cơ sở y tế. Nghe tiếng khóc chào đời của bé, thấy mẹ tròn con vuông, chị mới thở phào.

Chăm sóc trẻ tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai. Ảnh: P.T.

Nhờ nỗ lực của cô đỡ Pà, tại nơi chị phụ trách 80% phụ nữ mang thai đã khám định kỳ, 70% ca sinh được hỗ trợ y tế, trên 90% bà mẹ, trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh.

Công việc vất vả, tốn kém từ xăng xe, áo mưa đến quà cho các gia đình khó khăn nhưng chị Pà thấy xứng đáng khi mẹ và bé an toàn. Chị Pà mong các cấp lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện tập huấn, nâng cao trình độ, hỗ trợ kinh phí để cô đỡ như chị tiếp tục bám bản, chăm lo sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở vùng cao xa xôi.