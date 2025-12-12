Ngày 12/12, TAND TPHCM đã đưa ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Sở GD-ĐT TPHCM. Trong đó, bị cáo Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Cùng cấp dưới của ông Sơn, bị cáo Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở) lãnh 2 năm tù treo; bị cáo Lê Hoài Nam (cựu Phó Giám đốc Sở) nhận mức án 2 năm 6 tháng tù giam.

HĐXX nhận định, bị cáo Lê Hồng Sơn có hành vi can thiệp trái luật, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 134 gói thầu thiết bị giáo dục. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách 142,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Sơn còn ký các văn bản tham mưu sai quy định. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến 129 gói thầu mua sắm tại các trường học.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Về phía Công ty AIC, tòa tuyên phạt cựu Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn 8 năm tù. Tổng hợp với các bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban Quản lý dự án 1 – Công ty AIC) lãnh 7 năm tù. Tổng hợp hình phạt cũ, bị cáo Nga phải chấp hành chung 26 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, bà Nhàn giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Hoàng Thị Thúy Nga thiết lập “quân xanh” để thông thầu. Nhóm này đã thông đồng với lãnh đạo Sở GD-ĐT thao túng kết quả đấu thầu giai đoạn 2012–2017.

Hồ sơ dự thầu bị làm sai lệch, năng lực tài chính được nâng khống giúp AIC trúng 230 gói thầu. Tổng thiệt hại vụ án được xác định là hơn 145 tỷ đồng.