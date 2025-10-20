Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND xã Sóc Sơn, UBND xã Kim Anh, Trường THPT Minh Phú, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn đề nghị phối hợp xử lý vụ việc.

Cụ thể, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị UBND xã Sóc Sơn và UBND xã Kim Anh chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý nghiêm những hành vi bạo lực học đường (nếu có) và báo cáo kết quả về Sở.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu Trường THPT Minh Phú và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc 2 xã xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật và nội quy nhà trường trong học sinh.

Nam sinh lớp 10 bị bắt liếm biển số xe. Ảnh cắt từ clip.

Như VietNamNet đã phản ánh, mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm bạn vây lại, liên tục quát mắng, bắt quỳ xuống và bò rồi xin lỗi, được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Chưa dừng lại, nam sinh còn bị ép phải bò ra phía sau xe của một thành viên nhóm và liếm biển số xe. Khi nạn nhân tỏ vẻ chần chừ, một thanh niên khác đã dùng chân đạp vào mặt em. Cuối cùng, nam sinh phải thực hiện theo yêu cầu của nhóm bạn - liếm biển số xe, nhưng sau đó vẫn tiếp tục bị đánh vào mặt.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi của nhóm thanh niên này.

Nam sinh bị đánh, bắt quỳ, bò và liếm biển số xe được cho là học sinh lớp 10 của Trường THPT Minh Phú, Hà Nội. Sự việc được xác định xảy ra ở địa bàn xã Sóc Sơn, Hà Nội.

Trao đổi với VietNamNet ngày 20/10, bà Trần Thị Lực, Hiệu trưởng Trường THPT Minh Phú xác nhận sự việc xảy ra đối với học sinh lớp 10 của trường mình vào ngày 15/10.

“Ngay sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội vào ngày 17/10, nhà trường đã báo cáo tới Công an xã Sóc Sơn và phía công an đã làm việc với gia đình vào tối cùng ngày. Sự việc được xác định diễn ra từ ngày 15/10, liên quan đến 6 em. Trong nhóm thanh niên quây nam sinh, một số em trước đây có chơi với nam sinh này từ những năm THCS”, bà Lực nói.

Theo kết quả xác minh, nạn nhân là em N.Đ.H, học sinh lớp 10 Trường THPT Minh Phú. Nhóm 6 người còn lại trong clip sinh các năm từ 2007 đến 2010, đều ở xã Sóc Sơn, trong đó có 2 em là học sinh lớp 10 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn.

Bà Lực cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn đến từ một vài câu nói qua lại, thách thức nhau. “Sự việc được phát hiện từ trên mạng chứ em này không nói với bố mẹ và thầy cô, nhà trường để được giúp đỡ, hỗ trợ, xử lý. Thực tế, ngay buổi sáng ngày hôm sau, tức 16/10, nam sinh này vẫn đến trường bình thường”, bà Lực nói.

Sự việc đang được Công an xã Sóc Sơn xác minh, làm rõ để giải quyết.