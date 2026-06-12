Real Madrid đang trải qua mùa hè đầy biến động. Đầu tiên là sự ra đi của Alvaro Arbeloa, tiếp đến là Florentino Perez chiến thắng cuộc bầu cử, rồi sự trở lại của Jose Mourinho.

Thông tin chính thức đã được xác nhận tối thứ Năm, theo giờ địa phương: Mourinho mở ra nhiệm kỳ 2 tại Bernabeu với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, đến 2029.

Bernardo là cái tên tiếp theo gia nhập Bernabeu. Ảnh: MCFC

Ngoài ra, Real Madrid cũng đã hoàn tất các thương vụ chuyển nhượng Ibrahima Konate và Denzel Dumfries.

Giờ đây, đến lượt bom tấn Bernardo Silva cũng được kích hoạt. Một thương vụ đáp ứng yêu cầu của Mourinho và được tiến hành rất nhanh.

Trước đó, sau khi chia tay Man City, Bernardo được cho là gia nhập Barcelona. Tuy nhiên, với việc Mourinho nhận được cam kết từ Perez, mọi chuyện thay đổi.

Bernardo tuyên bố hoãn các đàm phán tương lai để tập trung cho World Cup 2026 cùng Bồ Đào Nha.

Ngay sau khi Mourinho chính thức trở thành HLV Real Madrid, thương vụ Bernardo Silva cũng thành công.

Phía Real Madrid đã chấp nhận các điều kiện mà Bernardo đưa ra. Thậm chí, theo AS, các bên đã bí mật tiến hành kiểm tra y tế tại nơi tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Việc Jorge Mendes là người đại diện chung của Mourinho lẫn Silva giúp thương vụ càng thuận lợi hơn. Tất cả được giải quyết trong 36 giờ.

Theo thỏa thuận, Bernardo thi đấu cho Real Madrid trong hai mùa giải, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Mourinho có nhiệm vụ hàn gắn phòng thay đồ đầy mâu thuẫn ở Bernabeu. Việc có Bernardo đồng hành sẽ giúp “Người đặc biệt” thuận lợi hơn.