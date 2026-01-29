Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, đã trở thành tâm điểm của sự rạn nứt xuyên Đại Tây Dương kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai tham vọng sáp nhập hòn đảo, viện dẫn lý do vì an ninh quốc gia, đồng thời đe dọa áp thuế đối với những nước phản đối kế hoạch này.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen (trái) và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trong một cuộc họp báo chung. Ảnh: THX

Tuy nhiên, tuần trước, ông Trump đã dịu giọng hơn khi tuyên bố ông và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nhất trí một khuôn khổ cho thỏa thuận tương lai về Greenland và an ninh Bắc Cực. Sau đó, Đan Mạch và Greenland đã thành lập một nhóm công tác cấp cao để trao đổi với Mỹ về thỏa thuận được đề xuất.

Phát biểu tại một hội nghị tại Đại học Sciences Po ở Paris, Pháp hôm 28/1, Thủ hiến Greenland Nielsen nói nhóm công tác của Đan Mạch và Greenland đã bắt đầu họp bàn và báo hiệu sự cởi mở hợp tác với Washington về an ninh Bắc Cực. Song, ông Nielsen nhấn mạnh Greenland và Đan Mạch sẽ giữ vững lập trường về các vấn đề then chốt.

Đài RT dẫn lời Thủ hiến Greenland nói: “Tôi sẽ không đi sâu chi tiết về những gì có thể bao gồm trong một thỏa thuận như vậy. Nhưng kết luận đã được viết ra là có những lằn ranh đỏ mà chúng ta không thể vượt qua, từ góc nhìn của Greenland”. Ông Nielsen lặp lại phát biểu của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen rằng chủ quyền của hòn đảo là không thể thương lượng.

“Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hướng đi với Mỹ. Chúng tôi chia sẻ những lo ngại về an ninh Bắc Cực. Tuy nhiên, ngay từ đầu phải nhớ rằng bạn không bao giờ có thể thỏa hiệp về các giá trị dân chủ. Một trong những giá trị cơ bản nhất là sự toàn vẹn lãnh thổ phải được tôn trọng”, bà Frederiksen tuyên bố.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 29/1 cũng xác nhận các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Greenland, Đan Mạch và Mỹ đang diễn ra. Ông Rubio lưu ý, quá trình thương lượng sẽ được tổ chức kín để tránh “sự ồn ào của truyền thông”. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng khẳng định Washington không có kế hoạch sử dụng vũ lực chống lại Greenland và hiện sẽ chuyển sang con đường ngoại giao “chuyên nghiệp, thẳng thắn” để giải quyết vấn đề.