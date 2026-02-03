Theo hãng tin TASS, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 2/2 đã bác bỏ quan điểm cho rằng Nga hoặc Trung Quốc đang lên kế hoạch thâu tóm kiểm soát Greenland, nhấn mạnh đây chỉ là cách Tổng thống Mỹ Trump biện minh cho nỗ lực sáp nhập hòn đảo thuộc Đan Mạch ở Bắc Cực.

"Chúng tôi nhận thức được những tuyên bố và lập luận của Tổng thống Trump. Tôi nghĩ có một số quan điểm là ông ấy tự nghĩ ra, bao gồm mối đe dọa được cho từ Nga hoặc Trung Quốc với Greenland", ông Medvedev cho biết.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng hy vọng tình hình tại hòn đảo sẽ không leo thang đến mức xảy ra hành động quân sự hoặc xung đột trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). "Chúng ta phải chờ xem bởi mọi chuyện đã diễn ra rất hỗn loạn", ông Medvedev nói.

Trong một sự kiện vào cuối tuần trước, Tổng thống Trump đã nhắc lại tầm quan trọng của việc kiểm soát Greenland với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời tuyên bố Đan Mạch "quá yếu để bảo vệ Greenland trước các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc".

"Chúng tôi sẽ không can thiệp quân sự vào Greenland. Chúng tôi sẽ mua lại hòn đảo", ông Trump nhấn mạnh.

Vào cuối tháng 1, ông Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đạt được thỏa thuận khung về Greenland. Văn kiện này sẽ hạn chế đầu tư của Nga và Trung Quốc, thiết lập một trung tâm chỉ huy của NATO tại Greenland, đồng thời sửa đổi thỏa thuận quốc phòng năm 1951 giữa Washington và Copenhagen.