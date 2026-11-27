Sau 9 năm triển khai Nghị quyết 16, diện mạo các xã biên giới Lai Châu đổi thay rõ nét. Hạ tầng được cải thiện, sinh kế mở rộng, đời sống đồng bào nâng lên, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

Đường mở đến đâu, sinh kế khởi sắc đến đó

Có hơn 265 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc qua 11 xã, Lai Châu giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tuy nhiên, địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, sản xuất nhỏ lẻ từng là những trở ngại lớn. Việc triển khai Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã tạo động lực tháo gỡ những điểm nghẽn này.

Ở bản Thèn Thâu, xã Khổng Lào, nơi có 118 hộ dân đều là đồng bào Dao, thay đổi dễ nhận thấy nhất là những con đường bê tông. Từ năm 2017 đến nay, hơn 4,8 km đường nội bản đã được bê tông hóa, đạt trên 97%; 8/11 km đường nội đồng được đầu tư xây dựng.

Trước kia, người dân chủ yếu canh tác theo kinh nghiệm, nông sản khó vận chuyển, sản xuất phần lớn để tự cung, tự cấp. Nay, đường thông thuận giúp việc trao đổi hàng hóa dễ dàng hơn, mở cơ hội chuyển sang sản xuất hàng hóa.

Lãnh đạo xã Khổng Lào đối thoại với nhân dân bản Pho

Cùng với đầu tư hạ tầng, chính quyền xã vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng kỹ thuật, tiếp cận vốn ưu đãi và tìm kiếm việc làm. Thông qua các hội, đoàn thể, xã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho người dân vay hơn 26 tỷ đồng phát triển kinh tế.

Việc hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở rà soát hộ nghèo, lựa chọn hướng sản xuất phù hợp với từng gia đình. Bên cạnh vốn vay, bà con còn được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, khuyến khích chủ động tạo sinh kế thay vì trông chờ hỗ trợ.

Nhờ nhiều giải pháp đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo ở Khổng Lào giảm từ trên 51% năm 2017 xuống 20,9%; thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm. Địa phương có 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, 85% hộ có nhà ở khang trang.

Nâng chất lượng cuộc sống, giữ gìn bản sắc

Tại xã Pa Tần, những chuyển biến không chỉ nằm ở hệ thống giao thông mà còn ở trường lớp, điện và các điều kiện sinh hoạt. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tần được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, phục vụ gần 1.100 học sinh, góp phần nâng chất lượng giáo dục ở địa bàn biên giới.

Các tuyến đường vào 11 bản đã được bê tông hóa trên 45%; đường nội đồng tiếp tục nâng cấp, giúp người dân đến trường, khám chữa bệnh và đưa nông sản ra thị trường thuận lợi hơn.

Anh Cẩm Văn Chính, bản Chung Chải, nhớ thời đường sá cách trở, điện chưa tới từng nhà. Nay, đường bê tông, đường nhựa và điện lưới dần phủ tới các bản, giúp việc đi lại, sinh hoạt bớt vất vả.

Tại bản Mù Cả, chị Mạ Lò Xó, từng thuộc diện hộ nghèo, cũng từng bước cải thiện thu nhập nhờ được vận động phát triển trồng trọt, chăn nuôi.

Ở Sìn Suối Hồ, phát triển kinh tế còn gắn với gìn giữ văn hóa. Bản có 255 hộ dân, tất cả là đồng bào Mông, đã tận dụng cảnh quan, nếp sống và bản sắc địa phương để làm du lịch cộng đồng. Người dân bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường, mở homestay, cung cấp dịch vụ, may trang phục truyền thống, tạo thêm việc làm tại chỗ.

Đường trong bản được bê tông hóa, khu du lịch cộng đồng và khu chợ hình thành, thu hút du khách. Thu nhập bình quân đạt trên 35 triệu đồng/người/năm.

Những giá trị văn hóa từng được gìn giữ trong mỗi gia đình giờ trở thành nguồn lực phát triển, giúp bà con tăng thu nhập mà vẫn giữ được bản sắc. Du lịch tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia làm dịch vụ, giới thiệu sản phẩm địa phương và kể câu chuyện văn hóa của chính cộng đồng mình.

Sinh kế khởi sắc, đời sống văn hóa người dân xã Khổng Lào ngày càng nâng cao.

Dân ổn định cuộc sống, biên cương vững chắc

Sau 9 năm thực hiện Nghị quyết 16, hạ tầng vùng biên Lai Châu có bước tiến đáng kể: 100% thôn, bản có đường cho ô tô, xe máy đi lại; 100% tuyến đường đến trung tâm các xã biên giới và cửa khẩu được cứng hóa. Trường học, cơ sở y tế, công trình nước sinh hoạt và hạ tầng sản xuất cũng được quan tâm đầu tư.

Cùng với phát triển kinh tế, các địa phương vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Pa Tần có gần 23 km đường biên giới, đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng biên phòng.

Trung tá Bùi Văn Hoàn, Đồn Biên phòng Pa Tần, cho biết cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống từng hộ tuyên truyền pháp luật, vận động đưa trẻ đến trường và hướng dẫn phát triển kinh tế. Qua đó, người dân nâng cao nhận thức, tích cực phối hợp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Trên phạm vi toàn tỉnh, 36 phương án, dự án bố trí, sắp xếp dân cư đã được triển khai, giúp hơn 1.300 hộ ổn định nơi ở, tổ chức sản xuất. Dự kiến năm 2026, thu nhập bình quân đầu người tại các xã biên giới đạt trên 30 triệu đồng/năm.

Những tuyến đường mới, ngôi trường khang trang, mô hình sinh kế và du lịch cộng đồng cho thấy sự đổi thay ở vùng biên không chỉ đo bằng công trình hay thu nhập. Khi người dân yên tâm bám bản, chủ động làm kinh tế, giữ gìn văn hóa và cùng bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên, mỗi bản làng trở thành điểm tựa vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc.