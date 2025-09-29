Theo thông tin ban đầu, sáng 29/9, UBND xã Tân Hiệp (TP Đà Nẵng) báo tin, trên đảo Cù Lao Chàm có hai người dân cần được chuyển gấp vào bờ để cấp cứu. Hai người gồm: Bà Nguyễn Thị Q. (SN 1944, trú thôn Bãi Làng) bị tai biến mạch máu não và ông Trần Văn T. (SN 1970, trú thôn Bãi Ông) bị xuất huyết tiêu hóa.

Bệnh nhân được chuyển lên tàu cứu nạn. Ảnh: N.X

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng điều động xuồng cùng 5 cán bộ thuộc Hải đội Biên phòng 2 (Sơn Trà) ra đảo Cù Lao Chàm thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Đến 12h15 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp nhận hai bệnh nhân từ Trạm Quân dân y và Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm để đưa vào đất liền chữa trị.

Đến 13h15 chiều 29/9, xuồng cứu nạn đã cập Cảng CT15 (TP Đà Nẵng), bàn giao hai bệnh nhân cho Trung tâm Cấp cứu 115 tiếp nhận, đưa đi bệnh viện điều trị.