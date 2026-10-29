Ngày 29/10, ông Trần Doãn Tới - Bí thư Đảng ủy xã Ea M'Droh cho biết, địa phương vừa thống nhất thành lập "Ban tư vấn các hoạt động an sinh xã hội" trực thuộc Uỷ ban MTTQ VN xã. Ban sẽ do Đại đức Thích Minh Đăng, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk), trụ trì chùa Hoa Nghiêm đảm nhiệm vai trò trưởng ban.

Thành viên Ban tư vấn còn có đại diện lãnh đạo UBND xã, các phòng chuyên môn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội địa phương.

Đại đức Thích Minh Đăng (áo vàng) đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban tư vấn các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: DT

Theo ông Tới, đây là mô hình đầu tiên tại tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã thành lập, việc thành lập Ban nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, đặc biệt là ở những khu vực đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Mô hình này giúp tiếp tục vun đắp mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với các cơ sở tôn giáo; đồng thời phát huy nguồn lực và các giá trị tốt đẹp của tôn giáo trong việc chung tay thực hiện các phong trào thi đua, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea M'Droh cho thấy, thời gian qua công tác an sinh xã hội tại địa phương được triển khai đa dạng và kịp thời. Nhiều chương trình thiết thực đã trực tiếp hỗ trợ các hộ khó khăn như: xây nhà đại đoàn kết, trao tặng bò, dê sinh kế, cây con giống và nhu yếu phẩm...

Những chương trình trên đều gắn liền với chiến lược giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030, các hoạt động thời gian tới sẽ tiếp tục được triển khai bài bản, đúng đối tượng, trúng nhu cầu với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Ông Trần Doãn Tới (phải) luôn quan tâm đặc biệt đến việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Ảnh: Hải Dương

Ông Trần Doãn Tới cho biết, Đại đức Thích Minh Đăng là một chức sắc tôn giáo tiêu biểu, năng động và luôn dấn thân vì người nghèo. "Việc thành lập Ban tư vấn các hoạt động an sinh xã hội là một mô hình sáng tạo, khẳng định sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Ea M'Droh trong công tác nhân đạo, từ thiện. Qua đó địa phương phát huy hiệu quả nội lực, tranh thủ nguồn lực bên ngoài để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân", ông Tới thông tin.

Xã vùng sâu Ea M'Droh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 xã Quảng Hiệp, Ea M'nang và Ea M'Droh thuộc huyện Cư M'gar (cũ).

Sau khi thành lập, xã Ea M'Droh có diện tích tự nhiên hơn 13.400 ha với trên 33.000 nhân khẩu, là nơi sinh sống của 23 dân tộc anh em. Toàn xã hiện còn khoảng 700 hộ nghèo và cận nghèo, tập trung chủ yếu ở các buôn đồng bào dân tộc thiểu số.