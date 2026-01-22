Ở trận tứ kết đầu tiên giữa SLNA vs TP.HCM, ngay ở phút 18, Đình Bưởi phạm lỗi với Quang Linh trong vòng cấm và quả phạt đền được dành cho đội bóng xứ Nghệ. Trên chấm 11m, Hoàng Minh Hợi dễ dàng ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Phút 81, Viết Duy đi bóng rất hay vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho SLNA. Đến phút bù giờ cuối cùng, vẫn là Viết Duy với tình huống xử lý bóng tinh tế và ấn định chiến thắng 3-0 ngọt ngào cho đội bóng áo vàng.

U19 SLNA vào tứ kết. Ảnh: VFF

Một ứng viên vô địch khác là Thể Công Viettel I đối đầu với PVF. Được đánh giá cao hơn đối thủ, Thể Công Viettel I vẫn gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu này. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel I mạnh dạn sử dụng bóng bổng và toan tính này đã phát huy hiệu quả. Phút 61, từ đường tạt bóng bên phía cánh phải của đồng đội, đội trưởng Hoàng Công Hậu bật cao đánh đầu đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho Thể Công Viettel I. Thời gian còn lại, PVF nỗ lực tấn công nhưng bất thành và chấp nhận trận thua 0-1.

Trong khi đó, Hà Nội đụng độ Hà Tĩnh – đội bóng có lối chơi khó chịu. Phút 30, Nguyễn Thiên Phú dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Ở trận đấu còn lại là cuộc đọ sức rất hấp dẫn giữa PVF-CAND và HAGL. Sau 90 phút hòa 0-0, PVF-CAND giành chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu may rủi, giành tấm vé cuối cùng vào bán kết.

Hai cặp bán kết được xác định như sau:

BK1: PVF-CAND vs Hà Nội

BK2: SLNA vs Thể Công Viettel I