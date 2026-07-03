Ngày 3/7, trên sông Kỳ Cùng, đoạn qua phường Đông Kinh xuất hiện nhiều mảng trắng lớn trôi trên mặt nước. Những mảng trắng này bao phủ gần như toàn bộ mặt sông, nhìn từ xa giống như những tảng băng trôi khiến người dân tò mò.

Cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Thọ Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Kinh xác nhận có hiện tượng trên xảy ra ở sông Kỳ Cùng. UBND phường Đông Kinh đã giao Phòng Kinh tế Hạ tầng kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

Bọt trắng nổi trên mặt sông Kỳ Cùng. Ảnh: Đ.X

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ Tầng phường Đông Kinh, hiện tượng bọt trắng trôi kín trên sông Kỳ Cùng xuất hiện vào khoảng 12h trưa nay. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã truy xuất được nguyên nhân khiến bọt trắng nổi trên sông Kỳ Cùng.

Cụ thể, trên phường Đông Kinh có tòa nhà bỏ hoang của một công ty ở khu vực Mỹ Sơn, thời gian gần đây có người thuê lại để ở.

Những người thuê mới tòa nhà đã gọi nhân công để dọn dẹp. Trong lúc này, nhóm người dọn dẹp thấy 1 can nhựa khoảng 20 lít chứa chất lỏng bên trong nên đã đổ xuống cống.

Qua kiểm tra, bọt trắng có mùi của xà phòng. Ảnh: Đ.X

"Hai hôm nay trên địa bàn có mưa, nước trong can được đổ xuống cống đã trôi ra sông Kỳ Cùng. Can nước đó được cho là chất tạo bọt, tôi đã trực tiếp vớt bọt để kiểm tra và thấy có mùi xà phòng", lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng phường Đông Kinh cho biết.

Cũng theo lãnh đạo này, can nước đã tạo lượng lớn bọt trắng trôi trên sông và hiện tại bọt vẫn còn và chỉ chờ thời gian tự hết.

Chính quyền phường Đông Kinh cũng đã chỉ đạo Công an phường Đông Kinh làm việc với những người liên quan, đồng thời lập biên bản để nhắc nhở, răn đe và tùy theo mức độ hành vi để xem xét xử phạt.

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