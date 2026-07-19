Nhà vô địch châu Âu chỉ còn cách chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 2010 đúng một chiến thắng.

Tấm vé vào chung kết của Tây Ban Nha được bảo đảm, sau màn trình diễn thuyết phục trước Pháp ở bán kết, qua đó giành quyền góp mặt trong trận đấu cuối cùng trên sân MetLife.

Tuy nhiên, đối thủ của họ sẽ là Argentina cùng siêu sao Lionel Messi. Đội bóng Nam Mỹ đang hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch Thế giới, điều chưa đội nào làm được kể từ Brazil năm 1962.

Các cầu thủ Tây Ban Nha sẵn sàng cho trận chung kết - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol

Trận đại chiến tại New Jersey dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn. Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút sau khi mới chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 7 trận.

Phát biểu bên lề sự kiện FIFA Legends - Xavi nói: "Tôi nghĩ họ cần tiếp tục thực hiện điều đã làm từ đầu giải, đó là thi đấu như một tập thể" - cựu tiền vệ Barcelona chia sẻ.

"Rất nhiều cầu thủ đang đạt phong độ đỉnh cao như Pau Cubarsi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Rodri hay Unai Simon.

Chúng tôi còn có những hậu vệ cánh chất lượng là Pedro Porro và Marc Cucurella. Tây Ban Nha có mọi thứ của một đội bóng hàng đầu."

Nói về cách tiếp cận trận chung kết, Xavi nhấn mạnh: "Điều quan trọng là phải bình tĩnh, giữ nhịp độ trận đấu và kiểm soát cảm xúc.

Đây là chung kết, vì vậy hãy tiếp tục thi đấu như một tập thể. Họ đã làm rất tốt và tất cả người dân Tây Ban Nha đều cảm thấy tự hào."

Xavi tin rằng, Tây Ban Nha sở hữu đầy đủ yếu tố để đăng quang, dù ông cũng thừa nhận, Argentina có lợi thế từ kinh nghiệm chinh phục đấu trường World Cup.

"Khi vô địch EURO cách đây 2 năm, họ nhận ra rằng mình có thể cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào.

Giờ đây, Tây Ban Nha sẵn sàng. Họ sở hữu kinh nghiệm, biết cách thi đấu hiệu quả ở những giải đấu lớn và có mọi yếu tố để giành chiến thắng trong trận chung kết."