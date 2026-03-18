Về dự thảo đề cương đề án "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư giao Đảng ủy Bộ Tư pháp hoàn thiện đề cương, khẩn trương tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án và báo cáo Ban chỉ đạo tại phiên họp tháng 9.

Tổng Bí thư lưu ý, việc xây dựng đề án phải có cách tiếp cận toàn diện, hệ thống, có cơ sở lý luận vững chắc gắn với tổng kết thực tiễn sâu sắc và tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu phải "bản thiết kế tổng thể" hệ thống pháp luật, bao quát được đầy đủ các lĩnh vực đời sống, dân chủ, công bằng, tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: PV

Thường trực Ban chỉ đạo thống nhất với đề xuất mở rộng phạm vi của đề án, bao gồm nội dung Chiến lược cải cách tư pháp.

Về báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hoá các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, Thường trực Ban chỉ đạo nhất trí với các đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí; bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thị trường để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Những bất cập, hạn chế hoặc những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân phải được kịp thời giải quyết, không để tồn tại các "điểm nghẽn", rào cản pháp lý cho phát triển kinh tế tư nhân.

Chính sách, pháp luật và cơ chế cần được hoàn thiện để cá nhân, hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thành các doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế, làm giàu chính đáng cho gia đình, doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh, phồn vinh của đất nước.

Về báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư cho biết quan điểm xuyên suốt trong hoàn thiện cơ chế, chính sách về an toàn thực phẩm là bảo đảm tốt nhất sức khỏe nhân dân, làm cho người dân yên tâm hơn khi sử dụng thực phẩm hằng ngày.

Việc tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chân chính, thúc đẩy ngành công nghiệp thực phẩm phát triển bền vững; đồng thời, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng.

Thường trực Ban chỉ đạo đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Y tế và các bộ, ngành xác định phương hướng, nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý an toàn thực phẩm để xử lý đồng bộ những vướng mắc, bất cập có liên quan thuộc lĩnh vực pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn; bảo vệ thực vật, động vật; chất lượng, sản phẩm hàng hóa.

Thường trực Ban chỉ đạo cũng yêu cầu tập trung nguồn lực sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm, khẩn trương trình Quốc hội khóa 16 thông qua.

"Chuyển mạnh tư duy quản lý an toàn thực phẩm từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm, bảo đảm quản lý chặt chẽ từ sản xuất, chế biến, lưu thông cho đến tiêu dùng thực phẩm; khắc phục tình trạng quản lý phân tán, chồng chéo; nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm...", kết luận của Tổng Bí thư nêu.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo triển khai chủ trương hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối từ trung ương đến địa phương; xây dựng đề án cụ thể trình Bộ Chính trị trong tháng 4.

Về báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, Tổng Bí thư ghi nhận trong năm 2025 đã xử lý cơ bản các "điểm nghẽn" do quy định pháp luật. Trong số 317 phản ánh, kiến nghị cần xử lý của năm 2026, chỉ hơn 2 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng liên quan đã xử lý được 159/317 phản ánh, kiến nghị, chiếm 50,2%.

Thường trực Ban chỉ đạo đề nghị các cơ quan liên quan cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, đưa thể chế và pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực kiến tạo phát triển, góp phần hiện thực hoá 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.

Quá trình xây dựng pháp luật phải chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khâu xây dựng chính sách; dựa trên tổng kết thực tiễn, tham vấn rộng rãi người dân, doanh nghiệp và chuyên gia, nhà khoa học (bao gồm chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài); chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống; bảo đảm chuyển tư duy đánh giá hiệu quả pháp luật từ "pháp luật tốt trong văn bản" sang "pháp luật tốt trong cuộc sống".